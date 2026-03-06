Castle
Folge 3: Unsichtbare Gefahr
41 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Ein Billardprofi stirbt auf mysteriöse Weise in seinem Apartment: Glaubt man den Überwachungskameras, hat eine unsichtbare Kraft den Mann mit seinem Queue ermordet. Castle glaubt sofort an einen übernatürlichen Täter. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer an einem geheimen Regierungsprojekt beteiligt war, dessen Details auch Klarheit über die seltsamen Todesumstände geben.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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