Parallelwelt

Kabel EinsStaffel 7Folge 6vom 11.03.2026
42 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Bei der Verfolgung einer Gangsterbande geraten Castle und Beckett in eine Schießerei. Als auch noch eine Granate explodiert, werden die beiden voneinander getrennt - und Castle wacht scheinbar in einer Parallelwelt auf: Auf dem Revier erkennt ihn niemand wieder, und auch Beckett scheint ihn noch nie zuvor gesehen zu haben. Hat dieser Zustand etwas mit dem mysteriösen Artefakt zu tun, das Castle bei der Explosion in der Hand hielt?

