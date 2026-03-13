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Virus

Kabel EinsStaffel 7Folge 8vom 13.03.2026
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Folge 8: Virus

40 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Ein Regierungsbeamter wird ermordet, der einzige Zeuge ist ein Hacker, mit dem er zuletzt telefoniert hat. Als Ryan und Esposito den jungen Mann in einem U-Bahn-Waggon finden, dreht er durch: Er nimmt Esposito und die anwesenden Fahrgäste als Geiseln, außerdem trägt er einen Sprengstoffgürtel - er will seine Freundin, ebenfalls Hackerin, aus dem Gefängnis freipressen. Doch der Mann weiß nicht, dass er etwas viel Tödlicheres als Sprengstoff mit sich führt ...

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