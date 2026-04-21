Der Club der MeisterdetektiveJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 14: Der Club der Meisterdetektive
42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Castle reist mit Alexis und Haley nach Los Angeles, um herauszufinden, was vor eineinhalb Jahren geschehen ist - er war damals schon einmal in L.A., kann sich aber an nichts erinnern. Außerdem wird Castle prompt in einen Mordfall hineingezogen. Er bekommt ein Schreiben von der "Greatest Detective Society", einer Gesellschaft für Meisterdetektive. Sollte er den Fall aufklären, wird er in den Club aufgenommen. Doch auch die junge Kendall Frost aus San Francisco buhlt um den Platz.
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Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
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