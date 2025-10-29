Verliebt, verlobt, verknacktJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 16: Verliebt, verlobt, verknackt
42 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Ein bewaffneter Sicherheitsmann wird ermordet. Der Täter entwendet auch Geld aus dem Fahrzeug des Opfers. Esposito nimmt den Fall genauer unter die Lupe: Details des Mordes erinnern ihn an einen früheren Diebstahl vor neun Jahren, bei dem Goldmünzen verschwunden sind. Espositos Ex-Freundin könnte hier weiterhelfen, doch sie sitzt im Gefängnis. Beckett zieht nun doch wieder zu Castle - wird aber dort nicht von jedem Bewohner freundlich empfangen.
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
