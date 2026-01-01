Staffel 1Folge 1
PilotenfolgeJetzt kostenlos streamen
Casual
Folge 1: Pilotenfolge
26 Min.Ab 12
Kurz nach ihrer Scheidung zieht Valerie mit ihrer Tochter Laura zu ihrem jüngeren Bruder. Alex ist ein überzeugter Junggeselle, der ein beliebtes Dating-Portal betreibt. Er organisiert ein Date für seine Schwester Valerie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.