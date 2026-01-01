Staffel 1Folge 4
Punkt Punkt PunktJetzt kostenlos streamen
Casual
Folge 4: Punkt Punkt Punkt
28 Min.Ab 12
Valerie verstößt gegen Alex' Regeln, die er bezüglich Gelegenheitssex aufgestellt hat. Alex gibt unterdessen ein Interview, in dem er über seine Website spricht. Lauras Beziehung zu einem älteren Mann wird zunehmend ernster.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.