Casual

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 10
Wiedervereinigung

Folge 10: Wiedervereinigung

32 Min.Ab 12

Valerie und Jack lassen ihren Fantasien in einem Hotel freien Lauf. Alex versucht, sich seinem neuen Leben mit Sarah so gut er kann anzupassen. Laura und Spencer gehen gemeinsam eine Reihe an Jugend-Romantikfilmen durch.

MOVIESPHERE

