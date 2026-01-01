Staffel 2Folge 10
Casual
Folge 10: Wiedervereinigung
32 Min.Ab 12
Valerie und Jack lassen ihren Fantasien in einem Hotel freien Lauf. Alex versucht, sich seinem neuen Leben mit Sarah so gut er kann anzupassen. Laura und Spencer gehen gemeinsam eine Reihe an Jugend-Romantikfilmen durch.
Casual
Genre:Sitcom
12
