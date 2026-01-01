Staffel 2Folge 12
40Jetzt kostenlos streamen
Casual
Folge 12: 40
29 Min.Ab 12
Alex macht große Pläne für Valeries 40. Geburtstag. Valerie und Drew besuchen währenddessen einen ganz besonderen Ort aus ihrer Vergangenheit. Laura trifft derweil eine endgültige Entscheidung über ihre Zukunft mit Spencer.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.