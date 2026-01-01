Staffel 2Folge 6
100 KüheJetzt kostenlos streamen
Casual
Folge 6: 100 Kühe
30 Min.Ab 12
Valerie stimmt einem Date mit Jennifers Freund Harry zu, denkt jedoch an jemand anderes. Alex versucht, Sarah mit einem Verlobungsgeschenk zu beeindrucken. Lauras Freundschaft zu Aubrey wird vertieft, als die Dinge persönlicher werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.