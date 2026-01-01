Staffel 2Folge 8
Folge 8: Die Elster
30 Min.Ab 12
Alex' Privatleben und seine Karriere geraten nach Sarahs und Jordans Verlobungsfeier durcheinander. Valerie denkt unterdessen über ihren aktuellen Lebensstil nach, nachdem sie versetzt wird. Lauras Interesse an Spencer hat Konsequenzen.
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
