Staffel 2Folge 9
Der SeeJetzt kostenlos streamen
Casual
Folge 9: Der See
29 Min.Ab 12
Während Alex und Jordan sich wegen Snoogers Zukunft streiten, kann Valerie den Ausflug mit Jack nicht genießen, denn das Drama zu Hause liegt ihr schwer auf dem Gemüt. Laura möchte Spencer im Krankenhaus besuchen, doch es kommt etwas dazwischen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.