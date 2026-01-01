Staffel 3Folge 11
NotverkaufJetzt kostenlos streamen
Casual
Folge 11: Notverkauf
34 Min.Ab 12
Valerie ist gezwungenermaßen eine Brautjungfer für eine Hochzeit, die sie lächerlich und chaotisch findet. Judy und Alex genießen derweil ihre neue Beziehung. Außerdem sammelt Laura verzweifelt Geld, um ihren Umzug zu finanzieren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.