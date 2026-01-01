Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 3Folge 6
Folge 6: Troubleshooting

29 Min.Ab 12

Alex hat wieder einmal Probleme damit, seiner Vollzeitstelle nachzukommen. Valerie trifft sich unterdessen mit Jennifer und erfährt ein interessantes Geheimnis über Jack. Laura zieht um die Häuser, um einer Umweltschutzgruppe zu helfen.

