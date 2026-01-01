Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Casual

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 7
Der Rattenkönig

Der RattenkönigJetzt kostenlos streamen

Casual

Folge 7: Der Rattenkönig

29 Min.Ab 12

Eine überraschte Rae findet eine Ratte in Alex' Badezimmer. In der folgenden Rattenjagd treibt sie das gehetzte Tier kreuz und quer durchs ganze Haus. In der Zwischenzeit wird die Beziehung zwischen Leon und Lea weiter vertieft.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Casual
MOVIESPHERE

Casual

Alle 4 Staffeln und Folgen