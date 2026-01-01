Staffel 4Folge 2
Casual
Folge 2: Das fehlende Puzzleteil
33 Min.Ab 12
Val stellt ihr bisheriges Leben infrage, nachdem sie einen Todesfall beklagen muss. Alex schlägt sich mit Jeff herum, der sich in seine Familie drängt. Laura muss sich erst einmal an den neuen Job gewöhnen. Leon und Leia erfahren Neuigkeiten.
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.