Casual - Staffel 4 Folge 6
Folge 6: Polytropos

33 Min.Ab 12

Alex, Valeria und Laura befinden sich in ihren jeweiligen, persönlichen Sackgassen. Sie gehen auf Wallfahrt zu Dawn. Doch auf ihrem Weg stoßen alle auf Hindernisse, die nur sie selbst überwinden können und die ihre Willenskraft auf die Probe stellt.

