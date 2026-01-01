Staffel 4Folge 8
FinaleJetzt kostenlos streamen
Casual
Folge 8: Finale
32 Min.Ab 6
Alex und Valeria sind emotional mitgenommen, als sie in der Familie einen Todesfall beklagen müssen. Doch sie versuchen mit einem Doppeldate den Kopf freizubekommen. Auch Laura ist in Sachen Liebesleben unterwegs und erhält endlich Klarheit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.