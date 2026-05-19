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Caught in the Act: Unfaithful

MTV liveStaffel 3Folge 14vom 19.05.2026
Eine Ikone der Ballroom-Szene

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Caught in the Act: Unfaithful

Folge 14: Eine Ikone der Ballroom-Szene

40 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Alexis und Trenton haben sich in der Ballroom-Szene ineinander verliebt. Doch als ein neuer Schützling von Trenton auftaucht, kommen Alexis Zweifel. Sie fragt sich, ob sein Verhalten rein professionell ist oder ob sich eine Dreiecksbeziehung anbahnt.

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