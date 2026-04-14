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C*A*U*G*H*T

Jeder liebt Australier

Canal+Staffel 1Folge 1vom 14.04.2026
Jeder liebt Australier

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Folge 1: Jeder liebt Australier

32 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 16

Vier australische Soldaten werden hinter die feindlichen Linien entführt. Da sie wenig Wert auf Freiheit legen, entscheiden sie sich stattdessen, für Ruhm und Berühmtheit in den sozialen Medien zu kämpfen.

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