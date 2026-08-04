Staffel 1Folge 14vom 04.08.2026
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 14: Soziale Medien
12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
In vielen Fällen machen die sozialen Medien Menschen das Leben schwer. Ständig empfängt man Nachrichten aus der Familien-Whatsapp-Gruppe oder wird mit Videos konfrontiert. In der Sendung geht es darum, ob es überhaupt noch ohne "Social Media" geht.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany