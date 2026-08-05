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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 15: Deutsch

12 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Die Sendung geht darauf ein, was es heutzutage eigentlich bedeutet, deutsch zu sein. Klar ist, dass die Automobilindustrie und die komplizierte Sprache eine große Rolle spielen, doch möglicherweise braucht Deutschland ein Rebranding.

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

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