Staffel 1Folge 15vom 05.08.2026
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 15: Deutsch
12 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Die Sendung geht darauf ein, was es heutzutage eigentlich bedeutet, deutsch zu sein. Klar ist, dass die Automobilindustrie und die komplizierte Sprache eine große Rolle spielen, doch möglicherweise braucht Deutschland ein Rebranding.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany