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Familie

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 2: Familie

12 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6

Moderator Ingmar Stadelmann beschäftigt sich heute mit dem umfangreichen Thema Familie und zeigt, wie verzogene Kinder es ihren naiven Eltern heimzahlen. Außerdem streiten sich sieben schreckliche Frauen um ein Adoptivkind.

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