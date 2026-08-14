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Arbeit

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 22: Arbeit

13 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Welche Jobs sterben aus? Wie steht es um unsere 'Work Life Balance'? Und gibt es eigentlich schon Moderations-Roboter? Also außer Günther Jauch? CCN hat die Fakten. Auch die Abgefuckten. Zu Gast im Studio: Society-Reporterin und Berufsberaterin Judith.

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

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