Staffel 1Folge 22vom 14.08.2026
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 22: Arbeit
13 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
Welche Jobs sterben aus? Wie steht es um unsere 'Work Life Balance'? Und gibt es eigentlich schon Moderations-Roboter? Also außer Günther Jauch? CCN hat die Fakten. Auch die Abgefuckten. Zu Gast im Studio: Society-Reporterin und Berufsberaterin Judith.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany