Staffel 2Folge 14vom 07.08.2026
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 14: Trash TV
13 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Man will eigentlich nicht hinschauen, aber man muss. Trash TV ist wie ein Unfall auf der Autobahn. Wer hat sich den Dreck ausgedacht und wieso ist er so erfolgreich? Geht es immer noch schlimmer? Der Trash-Talker Ingmar Stadelmann begibt sich für uns in die tiefste Hölle der Fernsehunterhaltung.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
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Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany