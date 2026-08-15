Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Autos

AutosJetzt kostenlos streamen

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 21: Autos

13 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Statussymbol, Traumobjekt, des Deutschen liebstes Kind. Aber ist das noch so? Hat das Auto bald ausgedient? Vielen Kids sind Karren längst total egal und die Autoindustrie fährt von einem Skandal in den nächsten. Ingmar Stadelmann, der Autonarr und PS-Junkie alter Schule klärt auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Alle 2 Staffeln und Folgen