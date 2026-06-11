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Pressefreiheit

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 1: Pressefreiheit

13 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Die erste dokumentierte Bücherverbrennung findet vor Christus statt und 2.500 Jahre später stellt sich immer noch die Frage, ob sich das wiederholen könnte. Ingmar zeigt, warum Pressefreiheit nicht als selbstverständlich betrachtet werden sollte.

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