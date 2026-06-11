Staffel 3Folge 1vom 11.06.2026
PressefreiheitJetzt kostenlos streamen
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 1: Pressefreiheit
13 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Die erste dokumentierte Bücherverbrennung findet vor Christus statt und 2.500 Jahre später stellt sich immer noch die Frage, ob sich das wiederholen könnte. Ingmar zeigt, warum Pressefreiheit nicht als selbstverständlich betrachtet werden sollte.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany