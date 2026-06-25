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Männerrechtler

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 11: Männerrechtler

13 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6

CCN - Comedy Central News - wird moderiert von Ingmar Stadelmann. Bad News, er ist wieder da. Der Bad Boy der Nachrichten geht in die zweite Runde und hat ganz sicher keine Samthandschuhe an. Auch in der zweiten Staffel wird weiter in unbequemen Wahrheiten gebohrt und vor brisanten Themen und Problemen kein Halt gemacht.

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

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