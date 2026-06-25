Staffel 3Folge 11vom 25.06.2026
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 11: Männerrechtler
13 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6
CCN - Comedy Central News - wird moderiert von Ingmar Stadelmann. Bad News, er ist wieder da. Der Bad Boy der Nachrichten geht in die zweite Runde und hat ganz sicher keine Samthandschuhe an. Auch in der zweiten Staffel wird weiter in unbequemen Wahrheiten gebohrt und vor brisanten Themen und Problemen kein Halt gemacht.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany