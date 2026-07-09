Staffel 3Folge 21vom 09.07.2026
Kommerz im SportJetzt kostenlos streamen
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 21: Kommerz im Sport
13 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6
CCN - Comedy Central News - wird moderiert von Ingmar Stadelmann. Bad News, er ist wieder da. Der Bad Boy der Nachrichten geht in die zweite Runde und hat ganz sicher keine Samthandschuhe an. Auch in der zweiten Staffel wird weiter in unbequemen Wahrheiten gebohrt und vor brisanten Themen und Problemen kein Halt gemacht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany