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Kommerz im Kinderzimmer

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 4: Kommerz im Kinderzimmer

13 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6

Wo früher Kinder mit einem Stock spielen, muss es heute ein Todesstern von Lego sein. Ingmar geht der Frage nach, wie es die großen Konzerne nur schaffen, mit ihren Produkten die Kinderzimmer zu invadieren und eine ganze Generation verwöhnen.

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

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