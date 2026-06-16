Staffel 3Folge 4vom 16.06.2026
Kommerz im KinderzimmerJetzt kostenlos streamen
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 4: Kommerz im Kinderzimmer
13 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6
Wo früher Kinder mit einem Stock spielen, muss es heute ein Todesstern von Lego sein. Ingmar geht der Frage nach, wie es die großen Konzerne nur schaffen, mit ihren Produkten die Kinderzimmer zu invadieren und eine ganze Generation verwöhnen.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany