Celebrity DIY - Stars packen an

Jeremy Renner

HGTVFolge vom 17.09.2020
Jeremy Renner

Jeremy RennerJetzt kostenlos streamen

Celebrity DIY - Stars packen an

Folge vom 17.09.2020: Jeremy Renner

42 Min.Folge vom 17.09.2020

Der Schauspieler Jeremy Renner möchte seine Mutter in Zukunft in seiner Nähe wissen. Daher hat er ihr eine Eigentumswohnung in Los Angeles gekauft, die er in ein stilvolles Eigenheim verwandeln möchte, wo sie mit ihren Kindern und Enkelkindern Zeit verbringen kann. Der Hollywoodstar hat bereits 25 Häuser renoviert und unterstützt die Zwillingsbrüder Drew und Jonathan mit geschickten Handgriffen und smarten Ideen.

