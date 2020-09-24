Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 24.09.2020: Melissa McCarthy
42 Min.Folge vom 24.09.2020
Die Schauspielerin Melissa McCarty möchte ihrer Tante und ihrem Onkel, die als engagierte Polizisten arbeiten, etwas zurückgeben. Gemeinsam mit Drew und Jonathan Scott haucht sie dem Haus ihrer Verwandten ohne deren Wissen ein neues Leben ein. Im Obergeschoss soll es einen Rückzugsort für ihre Tante geben und im Erdgeschoss einen Unterhaltungsbereich für den Onkel, der mit jedem Komfort ausgestattet ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.