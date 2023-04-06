Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 06.04.2023: Tiffany Haddish
45 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 6
Comedienne Tiffany Haddish ist mit ihrem trockenen Humor zu einem echten Megastar geworden. Doch für Tiffany sind die Menschen, die sie unterstützen, die wahren Megastars. Selena ist seit 20 Jahren ihre beste Freundin, weshalb Tiffany ihr eine Hausrenovierung ermöglichen möchte. Mithilfe von Drew und Jonathan soll das Haus eine neue hochwertige Ausstattung und ein elegantes Interior bekommen. Die beiden Renovierungsprofis lassen ihr ganzes Wissen in die Umgestaltung einfließen, damit aus dem älteren Haus ein Schmuckstück wird.
