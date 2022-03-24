Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 24.03.2022: Justin Hartley
44 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 6
TV-Herzensbrecher Justin Hartley zeigt, dass er mehr als nur ein hübsches Gesicht hat. Er überrascht seinen guten Freund Mat mit einer unvergesslichen Renovierung – für die er sogar zum Baggerfahrer wird. Er schließt sich mit Jonathan und Drew zusammen, um den verwilderten Garten von Mat und seiner Familie in eine atemberaubende Oase zu verwandeln, die die ganze Familie genießen kann. Zum Herzstück wird ein neuer 5-Sterne-Resort-Pool sowie eine Außenküche mit Grill und Pizzaofen, eine Feuerstelle und eine moderne Pergola.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.