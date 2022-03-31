Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 31.03.2022: Rainn Wilson
44 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 6
Der Schauspieler Rainn Wilson ist bekannt dafür, einen arroganten und exzentrischen Typen zu spielen. Doch privat hat er ein Herz aus Gold. Und genau aus diesem Grund überrascht er Leslie – die langjährige Nanny seines Sohnes – mit einem wahnsinnigen Projekt. Leslie und ihre Familie arbeiteten hart, um sich den amerikanischen Traum von einem eigenen Haus zu erfüllen, doch inzwischen hat es eine Renovierung bitter nötig. Mit Drew und Jonathan verwandelt Rainn den veralteten Grundriss in ein offenes Zuhause und überrascht Leslie und ihre Familie mit einer neuen Küche, neuen Böden, einem Kamin und riesigen Glasfronten, die auf die wunderschöne Terrasse führen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.