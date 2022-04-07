Zum Inhalt springenBarrierefrei
„Glee““-Schauspieler Darren Criss verdankt es seinem Manager und besten Freund Ricky, dass er heute da ist, wo er ist. Deshalb schließt er sich mit Jonathan und Drew zusammen, um die freistehende Garage von Ricky und seiner Familie in einen flexiblen Raum zu verwandeln: Es soll ein Platz zum Arbeiten, für Gäste und zum Schlagzeug spielen werden. Mit einem Bad mit Spa-Flair und einer maßgefertigten Küchenzeile wird das schicke Häuschen im Küstenstil zu einem Highlight, während eine Küche und ein Whirlpool im Garten den Außenbereich abrunden.

