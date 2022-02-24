Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 24.02.2022: Kevin Hart
45 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 6
Der Comedian Kevin Hart möchte sich bei seinem Personal Trainer und besten Freund Boss bedanken, indem er sein baufälliges Gästehaus in eine fantastische Man Cave verwandelt. Er schließt sich mit Jonathan und Drew zusammen, um Boss mit einem coolen Rückzugsort zu überraschen, in dem er sich zurückziehen und mit Freunden treffen kann. Als unerwartete Rückschläge den Zeitplan bedrohen, arbeiten Kevin und das Team doppelt so hart, um den heruntergekommenen Schuppen in ein Highlight zu verwandeln. Sie statten den Raum mit einer Profiküche, einer schicken Lounge und Kevins ganz persönlichem Traum – einem Barber Shop – aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.