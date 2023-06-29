Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 29.06.2023: Kate Hudson
45 Min.Folge vom 29.06.2023
Kate Hudson schließt sich mit Jonathan und Drew zusammen, um ihrer zukünftigen Schwiegermutter und persönlichen Inspiration Melissa eine unglaubliche Umgestaltung ihres Gartens zu ermöglichen. Kate kennt Melissa schon seit 20 Jahren und bewunderte sie, lange bevor die beiden eine Familie wurden. Jetzt ist Melissa mit Leib und Seele Großmutter Kates Kinder, nur ihrem Garten fehlt die Liebe. Kate und die Property Brothers machen sich an die Arbeit, um Melissa die Überraschung ihres Lebens zu bereiten, indem sie den langweiligen Außenbereich in eine luxuriöse Gartenoase verwandeln!
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
