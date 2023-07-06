Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 06.07.2023: Idina Menzel
44 Min.Folge vom 06.07.2023
Idina Menzel, die Königin des Broadway, gibt ihr Debüt als Abrissbirne, um ihrem guten Freund und Basketballtrainer James eine großartige Überraschung zu bereiten. James hat nicht nur im Leben von Idinas Sohn eine entscheidende Rolle gespielt, sondern auch im Leben unzähliger anderer Kinder, die James im Rahmen seines Basketballprogramms trainiert und gefördert hat. Idina möchte ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie James' Traum vom Bau einer Trainingsanlage in seinem neuen Haus erfüllt. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, um eine ungenutzte Garage in einen atemberaubenden Basketballplatz zu verwandeln.
Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
