Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 25.05.2023: Cindy Crawford
44 Min.Folge vom 25.05.2023
Supermodel-Ikone Cindy Crawford bittet Jonathan und Drew, eine Überraschungsrenovierung für ihre Personal Trainerin und enge Freundin Sarah zu planen. Was vor fast zwei Jahrzehnten als Personal Training begann, hat sich zu einer tiefen Verbindung zwischen Cindy und Sarah entwickelt. Nach Jahren voller Widrigkeiten und Arztrechnungen haben Sarah und ihr Mann es geschafft, ihr erstes Haus zu kaufen. Sechs Wochen vor dem Einzug der Familie stürmt Cindy mit ihrem Einfallsreichtum das Haus, um Sarah und ihre Familie mit einem glamourösen und funktionalen neuen Zuhause zu überraschen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.