Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 01.06.2023: Cheryl Hines
45 Min.Folge vom 01.06.2023
Die für einen Emmy nominierte Schauspielerin Cheryl Hines möchte sich bei ihrer besten Freundin Sarita auf ganz besondere Weise bedanken – mit einer Überraschungs-Renovierung. Sarita kam vor fast 20 Jahren als selbstlose persönliche Assistentin in Cheryls Leben und ihre Bindung entwickelte sich zu einer engen Freundschaft, als Sarita eine entscheidende Rolle bei der Erziehung von Cheryls Tochter übernahm. Jetzt schließt sich Cheryl mit Jonathan und Drew zusammen, um Sarita etwas zurückzugeben und das ungenutzte Potenzial von ihrer Garage freizusetzen. Die Garage soll in eine luxuriöse, 5-Sterne-Rückzugsoase für Sarita, ihre Familie und Freunde verwandelt werden.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
