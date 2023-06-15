Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 15.06.2023: Leslie Jordan
44 Min.Folge vom 15.06.2023
Der Emmy-Gewinner und Komiker Leslie Jordan bittet Jonathan und Drew, seinen langjährigen Freunden Rosemary und Newell, die seit 40 Jahren zusammenleben, eine lebensverändernde Renovierung zu schenken. Leslie schreibt Rosemary und Newell zu, dass sie ihm nicht nur zu seiner Karriere verhalfen, sondern auch sein Leben retteten; und jetzt bekommt das Haus, das seine Freunde seit 50 Jahren schätzen, ein wohlverdientes Update. Indem er ihrem südwestlichen Stil treu bleibt, taucht Leslie tief in Demo, Design und seinen Wunsch ein, seinen Freunden etwas zurückzugeben, um ihnen einen offenen Grundriss und eine moderne Auffrischung zu schenken.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.