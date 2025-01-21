Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 21.01.2025: Regina Hall
45 Min.Folge vom 21.01.2025
Scary Movie-Ikone Regina Hall möchte mit Drew und Jonathans Hilfe Reginas bester Freundin Vonda ein Küchenparadies zaubern. Regina und Vonda lernten sich vor 15 Jahren am Set von "Real Husbands of Hollywood" kennen und sind seitdem unzertrennlich. Vonda liebt es, zu kochen und Gäste zu bewirten. Aber ihre Küche und Wohnbereich waren den Bedürfnissen ihrer Kinder und Liebsten untergeordnet. Jetzt will sich Regina ihre Küche, ihr Wohnzimmer, ihr Esszimmer und ihren Eingangsbereich vonehmen, und dabei einen kunstvollen und schönen Raum mit Akzenten von Kupfer, Terrakotta und besonderen Fliesen schaffen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
