Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 21.01.2025: Rosario Dawson
45 Min.Folge vom 21.01.2025
Rosario Dawson, bekannt unter unter anderem aus „Kids“, „Seven Pounds“ und „The Mandalorian“, schenkt Sal, ihrem Freund und Mentor seit 25 Jahren, eine lebensverändernde Renovierung seines Hauses. Sal und Rosario lernten sich kennen, als sie als junge Schauspielerin mit großen Augen nach Hollywood kam. Er arbeitete damals als Kostümdesigner und nahm sie sofort unter seine Fittiche. Nun revanchiert sich Rosario: den vorhandenen "Hollywood Regency"-Stil, der von den 1920er bis zu den 1950er Jahren sehr beliebt war, soll möglichst authentusch ins 21. Jahrhundert gebracht werden. Das Ergebnis ist ein opulenter und vielfältiger Raum der Sal's künstlerischen Geschmack besser widerspiegelt.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.