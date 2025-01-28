Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 28.01.2025: Sterling K. Brown
45 Min.Folge vom 28.01.2025
Der gefeierte Schauspieler Sterling K. Brown möchte einer Frau danken, die wie Familie für ihn ist. Gemeinsam mit Jonathan und Drew schenkt er ihr ein wunderschön renoviertes Traumhaus – ein Symbol der Wertschätzung und eine Hommage an ihre Unterstützung über all die Jahre.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.