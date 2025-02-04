Zum Inhalt springenBarrierefrei
Celebrity DIY - Stars packen an

Laurence Fishburne

HGTV Folge vom 04.02.2025
Laurence Fishburne

Laurence FishburneJetzt kostenlos streamen

Celebrity DIY - Stars packen an

Folge vom 04.02.2025: Laurence Fishburne

45 Min.Folge vom 04.02.2025

Laurence Fishburne, bekannt aus den Filmen "The Matrix" und "Boyz n the Hood", möchte seinem langjährigen Freund und Weggefährten etwas Besonderes schenken. Zusammen mit den Property Brothers entwirft er einen idyllischen Rückzugsort im Garten – perfekt für entspannte Nachmittage und gesellige Abende unter freiem Himmel.

