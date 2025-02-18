Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 18.02.2025: Tony Hawk
45 Min.Folge vom 18.02.2025
Skateboard-Legende Tony Hawk schließt sich mit Jonathan und Drew zusammen, um für seinen langjährigen Freund den perfekten Aufenthalts- und Arbeitsraum zu gestalten. In einer kleinen Garage soll ein kreativer Rückzugsort entstehen – mit cleveren Lösungen, die den begrenzten Platz optimal nutzen, und dezenten Details, die ihre gemeinsame Leidenschaft für Skateboarding widerspiegeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.