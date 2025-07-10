Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 10.07.2025: Rachel Brosnahan
45 Min.Folge vom 10.07.2025
Rachel Brosnahan, bekannt aus der preisgekrönten Serie “The Marvelous Mrs. Maisel”, hat ein besonderes Geschenk für die Familie ihrer besten Freundin, die sie seit den gemeinsamen College-Tagen begleitet. Um ihre Dankbarkeit auszudrücken, bittet sie Jonathan und Drew, die veraltete, aber überaus geliebte Küche und den Essbereich der Familie in ein Paradies für Kochliebhaber:innen zu verwandeln.
