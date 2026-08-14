Staffel 1Folge 1vom 14.08.2026
Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 1: Liebe auf den ersten Blick
62 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Acht Singles sind in einer Luxusvilla, um einen tollen Urlaub zu verbringen. Bei Joey funkt es. Unterdessen wird Calum überrascht. Lateysha ist von jemandem äußerst beeindruckt. Der erste Celebrity-Ex kommt an und sorgt für Aufregung.
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Alle Staffeln im Überblick
Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: MTV Germany & © Season 2-3: MTV