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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 1Folge 1vom 14.08.2026
Liebe auf den ersten Blick

Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 1: Liebe auf den ersten Blick

62 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Acht Singles sind in einer Luxusvilla, um einen tollen Urlaub zu verbringen. Bei Joey funkt es. Unterdessen wird Calum überrascht. Lateysha ist von jemandem äußerst beeindruckt. Der erste Celebrity-Ex kommt an und sorgt für Aufregung.

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