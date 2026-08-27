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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 1Folge 10vom 27.08.2026
Doppelte Überraschung

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Celebrity Ex on the Beach

Folge 10: Doppelte Überraschung

43 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 16

Der Strand wird von Ex-Partnern eingenommen, die nun für mächtigen Herzschmerz sorgen. Joey ist sich unsicher, ob Lorena seine Liebe verdient hat. Sie flirtet mit Patrick und achtet dabei nicht auf die Gefühle von ihrem Liebhaber.

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