Staffel 1Folge 10vom 27.08.2026
Doppelte ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 10: Doppelte Überraschung
43 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 16
Der Strand wird von Ex-Partnern eingenommen, die nun für mächtigen Herzschmerz sorgen. Joey ist sich unsicher, ob Lorena seine Liebe verdient hat. Sie flirtet mit Patrick und achtet dabei nicht auf die Gefühle von ihrem Liebhaber.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: MTV Germany & © Season 2-3: MTV